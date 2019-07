Cidades Menino de 7 anos liga para polícia ao ver o pai ameaçar a mãe grávida A criança acionou a Polícia Militar (PM) e foi para a esquina aguardar a chegada da viatura

Uma criança de sete anos ligou para o 190 e pediu ajuda da Polícia Militar (PM) depois de ver o pai ameaçando a mãe na manhã dessa quinta-feira (11), no Distrito Federal. A mulher, de 39 anos, está grávida de quatro meses. As informações são do Correio Braziliense. A família vive em Samambaia, região administrativa do DF. Segundo a corporação, o menino acionou a polícia e foi para a esquina ...