Menino de 6 anos que lutava contra o câncer morre vítima da Covid-19

O menino Bruno Emanuel Ignácio, de 6 anos, morreu em Curitiba (PR), neste domingo (30), devido a complicações da Covid-19. Ele fazia um tratamento contra um câncer na cabeça e acabou contraindo a doença. O garoto ficou 47 dias hospitalizado, mas não resistiu. As informações são do site Banda B. Em 2017, Bruno foi diagnosticado com câncer na cabeça. Neste ...