Cidades Menino de 4 anos desaparecido no Pará é encontrado em hotel, em Goiânia Pai, que tem a guarda compartilhada, não levou o filho de volta para a mãe no período estabelecido

Um menino de quatro anos que estava desaparecido foi encontrado, na manhã desta sexta-feira (20), em um hotel, no Setor Oeste, em Goiania. A Polícia Militar (PM) informou que a criança estava aos cuidados do pai, que tem a guarda compartilhada com a mãe da criança. Porém ele não levou filho de volta para a mãe no período estabelecido. O ex-casal e a crianç...