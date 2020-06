Cidades Menino de 3 anos fica ferido em colisão na BR-153, em Uruaçu Criança estava no banco traseiro de um dos carros sem a cadeirinha

Um menino de 3 anos ficou gravemente ferido em um acidente no início da manhã desta terça-feira (30) no km 192, da BR-153, entre Uruaçu e Campinorte, no Norte de Goiás. A criança foi socorrida e encaminhada para um hospital de Uruaçu. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que a criança estava no banco de traseiro de um Volkswagen Gol, sem a cadeirinha, quando...