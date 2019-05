Vida Urbana Menino de 2 anos morre após cair em fossa em Luziânia Acidente aconteceu na casa de uma amiga da família

Um menino de 2 anos morreu, nesta sexta-feira (3), depois de cair em uma fossa de 12 metros de profundidade enquanto brincava na casa de uma amiga da família, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. O buraco estava sem tampa. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu retirar Davi Vasconcelos de Melo da fossa com a ajuda de um tripé e cordas. Ele foi encami...