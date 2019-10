Cidades Menino de 2 anos morre afogado em piscina de condomínio de luxo, em Goiânia Uma equipe de segurança do residencial prestou os primeiros socorros e chamou os bombeiros que tentaram a reanimação, mas a criança morreu no local

Atualizado em 03/10/2019, às 20h03. Uma criança de 2 anos morreu após se afogar em uma piscina no condomínio residencial Aldeia do Vale, em Goiânia, na tarde desta quinta-feira (3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino já havia sido levado para a portaria do local no momento da chegada da corporação e estava inconsciente. A equipe realizou o trabalho...