Menino de 2 anos fica com panela de pressão presa na cabeça em Goiás Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o utensílio

Um menino, de 2 anos, ficou com a cabeça presa em uma panela de pressão, nesta terça-feira (10), em Carmo do Rio Verde, município do Vale do São Patrício, região central de Goiás. O Corpo de Bombeiros de Ceres foi acionado para retirar o utensílio. O garoto brincava com a panela quando a colocou em sua cabeça e ela ficou presa. Os militares utilizaram um alicate e com ...