Cidades Menino de 13 anos morre após ser atropelado na BR-153, em Piracanjuba Condutor de veículo fugiu sem prestar socorro, mas foi preso pela PRF

Um menino de 13 anos morreu na noite desta terça-feira (3), após ser atropelado por um carro no Km 552 da BR-153, em Piracanjuba, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o menino morava às margens da rodovia e andava de bicicleta no momento do acidente. O condutor fugiu sem prestar socorro e o menino morreu no local. O suspeito foi lo...