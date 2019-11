Cidades Menino de 12 anos morre após cair do 12º andar de prédio Garoto morava com os pais; caso foi registrado como morte suspeita

Um menino de 12 anos morreu após cair do 12º andar de um prédio no bairro de Santa Cecília, na região central de São Paulo, na noite desta segunda-feira, 25. O caso aconteceu no Condomínio Edifício Monção, na Rua Rosa e Silva. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo, uma engenheira de 30 anos chegava ao prédio por volta das 2...