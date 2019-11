Cidades Menino de 11 anos morto em atropelamento é enterrado em Goiânia Arthur Afonso Ferreira Sousa, de 11 anos, foi atropelado quando voltada da escola

O corpo do menino Arthur Afonso Ferreira Sousa, de 11 anos, foi sepultado, na manhã desta sexta-feira (29), no Cemitério Vale da Paz, às margens da GO-020, em Goiânia. O garoto morreu após ser atropelado por um ônibus do transporte coletivo, na tarde desta quinta-feira (28), quando voltava da escola no cruzamento das avenidas Comercial e São Francisco, no Setor Sa...