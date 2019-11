Cidades Menino de 11 anos morre atropelado por ônibus em Goiânia Situação ocorreu na tarde desta quinta-feira (28), no cruzamento da Avenida Comercial com a Avenida São Francisco, no Setor Santa Genoveva

Um menino de 11 anos morreu atropelado por um ônibus do transporte coletivo no início da tarde desta quinta-feira (28), no cruzamento da Avenida Comercial com a Avenida São Francisco, no Setor Santa Genoveva, em Goiânia. De acordo com testemunhas, Arthur Afonso andava de bicicleta quando foi atingido. Policiais da Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict) estão no local p...