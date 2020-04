Cidades Menino agredido pela avó em Aparecida segue internado em estado grave no Hugol A criança está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e respira com a ajuda de aparelhos

Segue internado, em estado grave, o menino de 7 anos, que foi agredido pela avó em Aparecida de Goiânia, na última sexta-feira (17). A criança está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) e respira com a ajuda de aparelhos. O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar e à polícia por funcionários do Cai...