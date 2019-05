Cidades Menina que foi jogada pela mãe do 5º andar de prédio tem alta médica Mãe permanece internada, em estado estável, no mesmo hospital; 91º DP investiga o caso

Após ficar cinco dias internada, a menina de três anos que foi jogada pela mãe do quinto andar de um prédio em que morava, no Jaguaré, zona oeste de São Paulo, teve alta médica do Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas (HC) na quarta-feira, 29. A mãe, Fernanda Fernandes Garcia, de 29 anos, permanece internada, em estado estável, no mesmo hospital. De acordo...