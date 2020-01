Cidades Menina que caiu de toboágua em Catalão está em coma induzido no Hugol L., de 5 anos, sofreu o acidente no sábado, 11, no Clube Recreio Colonial, que pertence ao Catalão Futebol Clube

L.T.A, a menina de 5 anos que caiu do toboágua do Clube Recreio Colonial, em Catalão, cidade do Sul do estado, na tarde de sábado (11), continua internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). A garota, que sofreu um grave traumatismo craniano, está em coma induzido. Apesar de ter sofrido uma ...