Cidades Menina de Anápolis, vítima de racismo, ganha festa de princesa em Brasília A garota negra, discriminada no primeiro dia do ano num parque da cidade, foi recebida com todas as honras no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos

A garota Ana Luísa Cardoso Silva, de 9 anos, ganhou uma festa de princesa nesta segunda-feira, 20, em Brasília, promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH). O objetivo do evento foi para combater o racismo. No dia 1° de janeiro deste ano a menina brincava no Parque Ipiranga, em Anápolis (GO), quando ouviu de uma mulher que “não existe princesa preta”....