Menina de 8 anos com nanismo é alvo de ataques no TikTok e mãe tem conta banida após denúncia

Era noite de Natal quando a Luiza Vitória Rocha, de apenas 8 anos, postou um vídeo dançando no aplicativo TikTok, utilizando a conta da mãe, a jornalista carioca Gisele Rocha, de 33 anos. Com nanismo diastrófico, um tipo raro, a menina não imaginava a repercussão do vídeo que viralizou com mais de 250 comentários debochando da sua condição física. Ela chegou a responder e...