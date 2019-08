Cidades Menina de 6 anos é assassinada em Divinópolis e mãe de amiga é principal suspeita Parentes da vítima contaram que as duas meninas costumavam brincar juntas

Uma menina de seis anos foi encontrada morta com sinais de asfixia na madrugada desta sexta-feira (9), em Divinópolis, Minas Gerais. A principal suspeita é a mãe de uma amiga da criança assassinada. Momentos antes, as duas meninas estavam brincando juntas. De acordo com o Jornal Extra, por volta das 17h20 desta quinta-feira (8), Amanda Filgueiras foi considerada desaparecida e amigos da família se mobilizaram para procurá-la. Horas depois, moradores ouviram um barulho ...