Cidades Menina de 5 anos que caiu de toboágua será batizada em hospital Família resolveu realizar cerimônia no Hugol confiantes de que a ação poderá contribuir para a cura da garota. Ela está internada em coma induzido

A família da menina de 5 anos que caiu de uma altura de 5 metros em um toboágua do Clube Recreio Colonial, em Catalão, no Sul do Estado, realizará o batismo da criança dentro do Hospital de Urgências de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde L.T.A. está internada em coma induzido. A decisão ocorreu após uma conversa da tia da vítima, Ludmila Tavares ...