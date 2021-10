Cidades Menina de 4 anos que foi arrastada pela enxurrada em Pires do Rio está na UTI em estado grave Criança respira com ajuda de aparelhos e segue internada no Hugol, em Goiânia

É grave o estado de saúde da menina de quatro anos de idade que foi arrastada por uma enxurrada por uma enxurrada em Pires do Rio. A informação é do Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) repassada na manhã desta quarta-feira (20). A garotinha está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e respira com ajuda de aparelhos. O acid...