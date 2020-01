Cidades Menina de 2 anos é encontrada abandonada em praça de Goiânia Segundo o Conselho Tutelar, o padrasto, responsável pela criança, dormia no chão, próximo de onde ela brincava

Uma menina de 2 anos foi encontrada abandonada em uma praça, na tarde deste (12), no setor Recanto do Bosque, em Goiânia. Segundo o Conselho Tutelar, o padrasto, responsável pela criança, dormia no chão, próximo de onde ela brincava. A menina tinha um hematoma no rosto. A irmã gêmea da criança estava com a mãe. A mulher também tinha diversos hematomas pelo corpo....