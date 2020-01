Cidades Menina de 12 anos que estava desaparecida em Itumbiara foi estuprada e mantida presa por casal A adolescente teria marcado um encontro com um dos suspeitos, que se passava por um garoto de 14 anos, em uma rede social

Uma adolescente de 12 anos que estava desaparecida desde o dia 30 de dezembro foi encontrada no último sábado (4), na residência de um casal, em Itumbiara, região sul do Estado. Ela teria marcado um encontro com um dos suspeitos, que se passava por um garoto de 14 anos, em uma rede social. Conforme informações da polícia, a menina foi estuprada e mantida em cárcere p...