Cidades Menina de 12 anos mata o pai com facada no peito para não apanhar de cinto em Mineiros, diz PM Adolescente estaria lavando louça quando foi ameaçada. Ela se assustou e acabou golpeando o pai

Uma menina de 12 anos é suspeita de matar o pai com uma facada no peito na noite desta quarta-feira (19), dentro de casa, em Mineiros. A Polícia Militar (PM) informou ao POPULAR que uma vizinha socorreu o homem ainda com vida e o levou até uma unidade de saúde. Conforme o boletim de ocorrência, a adolescente estava lavando louça quando foi ameaçada de apanhar de cin...