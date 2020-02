Cidades Menina de 12 anos é abusada sexualmente dentro de supermercado em Goiânia Suspeito foi detido e autuado por importunação sexual

Uma menina de 12 anos foi vítima de abuso sexual, na manhã de sábado (1), dentro de um supermercado na Avenida Americano do Brasil, na Vila Rizzo, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito perseguia a vítima, que estava com a família, pelos corredores do estabelecimento comercial. Ele se aproximou e tocou a as nádegas da criança. A família cha...