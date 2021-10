Cidades Menina de 11 anos é vítima de estupro em Alvorada do Norte; suspeito era amigo da família A criança relatou que havia sofrido abuso em outras ocasiões e que, da última vez, o suspeito ameaçou matar seus familiares caso ela constasse para alguém

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi preso em Alvorada do Norte, no noroeste de Goiás, suspeito de estuprar uma menina de 11 anos. Segundo as investigações, ele era amigo da mãe da vítima e aproveitava o acesso que tinha à residência da família para cometer os crimes. Conforme apurado pela polícia, o crime foi denunciado pela tia da vítima ao conselho tutela...