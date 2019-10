Cidades Menina de 10 anos cai do 9º andar de prédio e sobrevive; pais suspeitam de sonambulismo Criança já passou por duas cirurgias, sendo que uma delas durou 12 horas

A estudante Clara Pereira, 10 anos, caiu do 9º andar de um prédio no bairro Heliópolis, região Norte de Belo Horizonte (MG), na madrugada deste domingo (13), e permanece internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, depois de passar por duas cirurgias. De acordo com a TV Globo, ela está bem, consciente e conversando. Segundo o bole...