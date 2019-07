Cidades Menina de 10 anos é baleada na cabeça enquanto primo tentava abater boi A criança precisou passar por cirurgia e segue internada em estado grave na UTI

No último sábado (27), uma criança de 10 anos foi baleada na cabeça quando o primo tentava abater um boi a tiros na zona rural de Rodrigues Alves, no interior do Acre. A vítima precisou passar por cirurgia e segue internada em estado grave em um hospital de Rio Branco. A mãe da vítima, a dona de casa Maria Paulina, de 29 anos, disse ao G1 que tinha pedido que a ...