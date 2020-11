Cidades Menina com múltiplas deficiências é adotada em Goiás Abandonada pelos pais durante a pandemia, criança com múltiplas deficiências ganha uma nova família no Entorno do DF

Nesta terça-feira (10), no Juizado da Infância e Juventude da Comarca de Luziânia, município do Entorno do Distrito Federal, a pequena LSG, de 1 ano e 5 meses, estará no centro de uma decisão que não apenas mudará a vida dela como a de sua futura família, mas também dará um novo significado ao conceito de adoção. Portadora de múltiplas deficiências e abandonada pelos genitores...