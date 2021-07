Cidades Membros de quadrilha especializada em crimes cibernéticos são presos em Aparecida de Goiânia Suspeitos informaram aos policiais que aplicavam golpes pela internet e clonavam dados bancários

Quatro pessoas foram presas, no Setor Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, nesta quarta-feira (7), suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha especializada em crimes cibernéticos. De acordo com a Polícia Militar (PM), a equipe recebeu denúncias de que havia uma movimentação estranha em um apartamento do bairro. Quando chegaram ao local, os policiais foram recebi...