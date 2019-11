Cidades Memória: conheça a história de Toniquinho de Jataí e da pergunta que levou à construção de Brasília Em abril de 1955, Antonio Soares Neto, falecido na última quinta (21), questionou o então candidato à presidência Juscelino Kubitschek sobre suas intenções de cumprir a Constituição e levar a capital federal ao Planalto Central, potencialmente redefinindo as prioridades do novo governo

