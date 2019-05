Cidades Mel, gêmea siamesa, recebe alta da UTI e reencontra a irmã após cirurgia Lis permanece na UTI, mas passa bem

A pequena Mel, de apenas 11 meses, que ficou unida com a irmã Lis pela cabeça durante 10 meses, recebeu alta da Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) na terça-feira (21) após passar por uma cirurgia inédita no Distrito Federal (DF). Ontem mesmo, as meninas se reencontraram pela primeira vez após o procedimento. Em um ...