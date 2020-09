Cidades Meios corações na luta por vida plena Sem atendimento em Goiás, famílias buscam na Justiça por tratamento de referência em SP

Meio coração e uma luta pela vida que começa antes do nascimento. O diagnóstico da Síndrome da Hipoplasia do Coração Esquerdo (SHCE), que geralmente ocorre no pré-natal, dá início a uma corrida contra o tempo. Isso porque os bebês precisam passar por três cirurgias a partir da primeira semana de vida. Goiás não possui referência no procedimento e, só em setembro, ao me...