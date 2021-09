Goiânia ultrapassou a marca de meio milhão de pessoas totalmente imunizadas contra a Covid-19, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. Do total de 1.446.189 doses aplicadas até esta quarta-feira (8), 503.336 pessoas receberam a segunda dose (476.158) ou dose única (27.178), o que representa 43,05% da população acima de 18 anos com o esquema vacinal totalmente completo.

Nesta quinta-feira (9), Goiânia está vacinando com a primeira dose, sem agendamento, o público com idade acima de 18 anos em 19 pontos de vacinação. O drive-thru do shopping Passeio das Águas também continua atendendo essa faixa etária por demanda espontânea, com a distribuição de 2 mil senhas, a partir das 8h. Já a segunda dose das vacinas Coronavac, Astrazeneca e Pfizer segue sendo aplicada para quem está com data marcada até o dia 9 de setembro ou em atraso, também sem agendamento prévio.