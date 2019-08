Cidades Meia Ponte se aproxima de nível ainda mais crítico na região metropolitana de Goiânia Vazão média dos últimos 3 dias caiu a 2.840 litros por segundo no ponto de captação de água para abastecimento. Se o índice se mantiver, agricultores terão outorgas reduzidas em 50%

A média das vazões dos últimos três dias (9 a 11) no ponto de captação da Saneago, no Rio Meia Ponte, foi igual a 2.840 litros por segundo (l/s). O cálculo feito pela reportagem leva em conta os dados disponíveis na Sala de Situação, no site da concessionária. O escoamento apurado indica nível crítico 2 (inferior a 3.300 l/s), o que implica na adoção de medidas mais se...