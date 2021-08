Cidades Meia Ponte atinge nível crítico um mês antes que em 2020 Classificação determina a manutenção de 2.000 l/s para o abastecimento público da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) e reforço nas medidas de comunicação e mobilização para o uso racional do recurso. Manancial está há 50 dias sem chuvas

Atualizada às 20h33 Depois de 50 dias sem chuvas, o Rio Meia Ponte alcançou, na tarde desta terça-feira (3), a vazão de 4.293 litros por segundo (l/s), valor 40% menor que o verificado no ponto de captação da Saneago, em Goiânia, exatamente na mesma data do ano passado, segundo informações da Sala de Situação, disponível no portal da empresa. A vazão média semanal...