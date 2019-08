Cidades Meia Ponte atinge nível crítico 2 e Semad estabelece redução em outorgas Anúncio de diminuição em 50% nas captações foi feito no site da secretaria neste domingo (18). Medida afeta principalmente produtores rurais que já estão condicionados a poder retirar o recurso do manancial apenas no período noturno.

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad Goiás) informou, neste domingo (18), no site do órgão, que o Rio Meia Ponte atingiu o nível crítico 2 (vazão igual ou inferior a 3.300 litros por segundo), e que com isto estabelece a redução de 50% dos volumes diários outorgados na captação direta no corpo d’água, ficando a restrição para agricultores e...