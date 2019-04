Vida Urbana Megaoperação da PC mira foragidos e prende 202 em Goiás Para a ação de alcance nacional foram emitidos mil mandados de prisão e de busca e apreensão. No Estado, agentes também recolheram armas e drogas

Mais de 200 pessoas foram detidas em Goiás durante a Operação PC27, realizada nesta quarta-feira (24) pela Polícia Civil em todo o País. De acordo com a corporação, 202 pessoas foram presas no Estado, sendo 107 em cumprimento de mandados de prisão preventiva ou temporária, 69 condenados foragidos e 26 em flagrante. Oito adolescentes também foram apreendidos. As ações em territór...