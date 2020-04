O que era pra ser uma experiência de alegria e diversão acabou se tornando motivo para desespero. Assim foi a viagem para a Europa que a jornalista goiana Andréia Bouson, de 29 anos, fez com o marido, o analista de sistemas João Eudes Cláudio Filho, de 38, em março deste ano. Em meio ao crescimento da epidemia e do enrijecimento das medidas de isolamento, eles tiveram que voltar para casa às pressas e, no Brasil, foram diagnosticados com Covid-19.

Andréia conta que a ideia de ir para a Europa veio em março, antes que a pandemia e as medidas de controle decorrente dela tomarem as proporções que têm hoje. “Nós fomos em 7 de março para encontrar alguns primos. A viagem estava programada já há alguns meses”, relata.

A principio, o trajeto incluiria, na ordem, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, Holanda e Bélgica. Porém, com a agravação da situação, a viagem foi abreviada ainda na França. A Itália chegou a ser considerada, mas foi riscada do planejamento justamente porque, algumas semanas antes, chegaram os primeiros casos ao País. "Por onde passamos ainda estava tudo normal. Todo mundo trabalhando e sem máscaras”, diz Andréia.

Seguindo o roteiro da viagem, ela e o marido chegaram a Paris no dia 14. “A Disney, restaurantes, a Torre Eiffel estavam funcionando. No dia seguinte, estava tudo fechado. O presidente já havia determinado que quem estivesse na rua receberia multa”, relata.

Isolados em um hotel na capital francesa, Andréia começou a sentir os primeiros sintomas no dia 16. “Na hora eu achei que estivesse gripando porque estava muito frio lá. Estava 5°C, mas a sensação era de ainda menos.”

Preocupados com a adoção das medidas de quarentena, o casal resolveu antecipar sua vinda para o Brasil no dia 17. O planejamento original previa o retorno apenas no dia 24. “Quando estávamos indo, só eu, meu marido e mais uma pessoa estávamos de máscaras, e todo mundo olhando para a gente como se estivéssemos exagerando”, recorda. "Mas na volta, já estava todo mundo usando."

“No dia 19, quando a gente estava em Brasília, comecei a me sentir muito mal. No dia seguinte acordei menos pior e fomos ao hospital”, diz Andréia. “Lá, o médico nos passou o exame para Covid-19.” Após passar pelo teste, ela e o marido vieram para casa, em Goiânia. Foi quando João também começou a apresentar os sintomas.

“No meu caso veio um de cada vez. Era cada dia uma coisa. Tive dor de cabeça, tosse, espirro, nariz entupido, dor no peito, fadiga, febre, diarreia”, revela. No caso de João, os sinais eram dor de cabeça, tosse, espirro e perda do olfato.

O resultado dos exames chegou já no dia 21. “O médico ligou para falar que tinha sido detectado o coronavírus”, conta Andréia, que diz ter comunicado as autoridades de Goiás sobre o diagnóstico.

“Foi horrível”, afirma a jornalista. “Eu chorava todos os dias. Rezei muito, pedi orações de familiares. Fiquei com medo achando que podia piorar. Medo de não acordar no outro dia. É desesperador”, revela.

Fechados em casa, o casal se medicou com remédios prescritos para dor de cabeça e tosse, além de vitamina C. “Todos os dias a enfermeira do hospital ligava para saber como a gente estava. Ela nos acalmava, porque ficamos muito em pânico. Ela falava que se piorar qualquer coisa, era pra voltar correndo. Meu marido tinha que puxar o ar muito forte, e isso dava medo”, detalha Andréia. Apesar do desespero, eles não precisaram ser hospitalizados em nenhum momento.

Os sintomas foram cedendo aos poucos, mas a jornalista e o marido só poderiam ser considerados livres da doença após passarem por novos exames. “No dia 4 voltamos a Brasília. Fizemos a tomografia dos pulmões, hemograma completo e o exame da Covid-19. Ficamos o dia inteiro no hospital. No dia 6 saiu o resultado, e estava tudo certo”, comemora Andréia.

A jornalista diz que hoje está completamente livre dos sintomas, mas que João ainda apresenta tosse. “Não dava pra imaginar que passaríamos por tudo isso. Às vezes pegávamos em dinheiro, às vezes alguém espirrava, mas meus primos não apresentaram sintomas. Então não dá para saber o que foi”, comenta.

Atualmente há em Goiás 181 casos confirmados de coronavírus e sete óbitos registrados.