Cidades Medidas protetivas crescem 86,4% em Goiás Incremento foi apurado na comparação do 1º semestre deste ano com igual período de 2018. Feminicídios também aumentaram

O número de medidas protetivas solicitadas na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) na Região Central de Goiânia aumentou 86,4% no primeiro semestre deste ano ante a igual período de 2018. Nos seis primeiros meses do ano passado foram 822 registros e, neste ano, 1.533. Em todo o Estado também cresceu em mais de 84% o número de violência doméstica, que ...