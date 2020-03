As decisões políticas em Goiás que dificultam a interação social das pessoas são as mais eficazes, até então, para a contenção do coronavírus (Covid-19), de acordo com estudos recentes publicados internacionalmente. As publicações foram feitas a partir dos dados já divulgados sobre a situação da doença em países como China, Itália, Coreia do Sul, Estados Unidos (EUA) e Reino Unido e verificou que nos lugares em que ocorreu o distanciamento social em toda a população a incidência foi mais lenta e em menor quantidade do que naqueles em que as medidas não foram adotadas. Mas as pesquisas mostram também que é possível fazer mais.

A reportagem, baseada em dados dos estudos internacionais e da Organização Mundial da Saúde (OMS), demonstrou como seria a proliferação da Covid-19 em uma população fictícia de 100 pessoas. Foram escolhidas quatro situações com os tipos de tratamentos não farmacêuticos identificados até então. Pelos estudos, o isolamento combinado com outros cuidados é o que leva a uma menor quantidade de infectados e, logo, de internações e mortes.

Pesquisa realizada pelo Imperial College London, “Impacto de intervenções não farmacêuticas (NPIs) para reduzir a mortalidade por Covid-19 e a demanda de assistência médica” (tradução livre do inglês), analisou dados dos EUA e Reino Unido. O resultado é que o distanciamento social, sobretudo com isolamento residencial de casos e fechamento de escolas e universidades, como está sendo feito em Goiás, tem o potencial de suprimir a transmissão abaixo do limiar de 1. Ou seja, uma pessoa contaminada não transmite a outra, o que reduzir a incidência de casos.

Ainda assim, as medidas de isolamento tomadas em Goiás poderiam ser mais eficazes se associadas a outras. Os estudos mostram que a realização de testes em um maior número de pessoas ou mesmo a hospitalização dos casos suspeitos, o que os isolaria completamente, foram responsáveis, juntamente com o distanciamento social, por resultados ainda melhores. A China, que nesta quinta-feira (19) teve o primeiro dia sem novos casos locais, embora as medidas tivessem sido tardias, é exemplo aos pesquisadores, por não reduzir a internação somente aos casos graves, como tem ocorrido no Brasil.

A Coreia do Sul e Singapura são exemplos positivos no estudo “A ciência demográfica ajuda a entender as taxas de propagação e mortalidade da Covid-19” (tradução livre do inglês), feito pela Leverhulme Centre for Demographic Science, Universidade de Oxford e Nuffield College, por realizarem testes para a doença em boa parte da população. Com isso, foi possível verificar onde o vírus circulava e então fazer o isolamento apropriado para evitar a propagação, ao mesmo tempo que o restante da população permaneceu isolada. O resultado nos dois locais foi um baixo número de mortos e não houve colapso do sistema de saúde.

Já na Itália as medidas de isolamento social foram tardias, o que fez com que o vírus se espalhasse rapidamente e o sistema de saúde não é capaz de atender a necessidade. A pesquisa mostra que em duas províncias italianas foi possível mostrar a eficácia da medida, já que em Lodi o isolamento se deu quatro dias após o primeiro caso, enquanto que em Bergamo isso só foi praticado 16 dias depois. A situação de Lodi é estável, mesmo com crescimento de casos, possibilitando a sustentabilidade do sistema de saúde, diferente do que ocorre em Bergamo, em que há a expansão dos casos segue descontrolada.

Para o diretor do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), José Garcia, o que diferencia a situação brasileira da italiana é o tempo. “A gente começou antes. Eles fizeram o isolamento quando a situação estava muito ruim. Estamos fazendo o que é possível, acho que corremos o risco ao não fazer mais testes, a própria OMS acredita que é importante fazer em todos”, diz. Mas ele mesmo afirma que, na situação atual, é impossível expandir a quantidade de exames, seja pela falta de capacidade financeira quanto pelo tamanho do país e quantidade de pessoas.

“A Itália deixou solto, como na Coreia do Sul, mas esta reagiu mais rápido, fez mais testes e conseguiu estabilizar. França, Espanha e Estados Unidos também estão fazendo o isolamento tardio e não estão fazendo testes em todos. A nossa diferença é que começamos o isolamento um pouco antes”, conta Garcia. Para o médico infectologista Boaventura Braz de Queiroz as medidas tomadas pelo governo goiano, com a determinação do isolamento social, são as melhores para a contenção da proliferação da doença.

Método utilizado é inédito

O estudo feito pelo Imperial College London, publicado na última segunda-feira (16), com base em dados dos Estados Unidos e Reino Unido, presume que “uma combinação de isolamento de casos, distanciamento social de toda a população e quarentena familiar ou fechamento de escolas e universidades” estejam em vigor por cinco meses. A previsão é que as quatro intervenções combinadas tenham o maior efeito na transmissão e haveria redução em casos mais graves da Covid-19 em três semanas.

Os pesquisadores ingleses, por outro lado, enfatizam que não é absolutamente certo que o isolamento total “terá sucesso a longo prazo”. Isso porque “nenhuma intervenção de saúde pública com efeitos tão perturbadores na sociedade foi tentada anteriormente por um período tão longo”. Assim, o estudo relata que não é possível saber como as populações e as sociedades reagiriam a um isolamento total por um prazo tão longo.

Esta pesquisa foi responsável por fazer o Reino Unido e os Estados Unidos repensarem sua estratégia. O modelo adotado nos locais, até então, era de mitigação, em que não se deseja interromper totalmente a transmissão da Covid-19, mas apenas reduzir o impacto no sistema de saúde. A ideia era que a população entre em contato com o vírus e então se imunize, o que, com o tempo, reduziria a capacidade de transmissão do mesmo, até que uma vacina ou tratamento estivesse disponível para os casos mais graves. O estudo feito pela Leverhulme Centre for Demographic Science, Universidade de Oxford e Nuffield College, já dizia que o modelo, a princípio, “parece infeliz e cruel”, mas que, biologicamente, tem sentido. Pois, sem a vacina, “as medidas de contenção social por si só não garantem o desaparecimento do vírus”, que permaneceria em níveis baixos e poderia “voltar a níveis de circulação mais sustentados”.

O estudo critica o modelo, embora baseado em dados científicos, pois “o número de positivos e, portanto, daqueles que necessitam de hospitalização certamente chegaria a um nível insuportável para qualquer sistema de saúde, com a consequência de ter perda de vidas humanas”. A pesquisa feita pelo Imperial College estimava que, se o isolamento não fosse adotado, o Reino Unido poderia ter 510 mil mortos e os Estados Unidos até 2,2 milhões de pessoas mortas pela Covid-19 nos próximos 3 meses. Com o resultado da pesquisa, os dois países mudaram os discursos de combate à pandemia e passaram a anunciaram medidas restritivas e de isolamento.