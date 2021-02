Cidades Medidas de proteção contra a covid-19 ainda deverão ser mantidas após o recebimento das doses da vac Comprovado | É correta a afirmação de um médico cujo vídeo viralizou no Instagram de que as medidas protetivas, como uso de máscara, lavagem das mãos e distanciamento social devem ser mantidas depois do recebimento da primeira dose, mas elas se referem à proteção individual. Especialistas alertam que esses cuidados devem ser tomados por todos os vacinados até que o país alcance a imunização coletiva.

