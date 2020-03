As medidas de distanciamento social, etiqueta respiratória e higienização básica podem parecer temas repetidos no combate ao novo coronavírus para boa parte da população, mas estão longe da realidade de muitos, como é o caso de pessoas em situação de rua.

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) definiu ações emergenciais voltadas para as pessoas em situação de rua, por causa da pandemia, como criação de abrigos de acolhimento no Cepal do Setor Sul e no Mercado Aberto, no Setor Central. Além disso, o Cepal do Jardim América e o do Setor Campinas servem como pontos de apoio, com promessa de acompanhamento das equipes de assistência social da Semas, com cuidados e orientações, para que seja mantida distância mínima.

“Quando vimos a necessidade da quarentena, nossa equipe de abordagem social saiu às ruas oferecendo abrigamento e tivemos um número considerável, com quase 200 pessoas. Para quem se recusou a ir aos abrigos, estamos montando estruturas para dar acolhimento, em locais arejados, com iluminação, água e banheiros. Além disso, a Semas, em parceria com a OVG, fornece 200 almoços diários”, detalhou Mizair Lemes Júnior, secretário de Assistência Social de Goiânia, que garante que as estruturas funcionarão por tempo indeterminado, até a necessidade de permanência em quarentena. Serão usados, a partir desta terça-feira, banheiros não químicos, de fácil assepsia, com chuveiro, vaso e pia para lavar as mãos, garantiu Mizair Lemes.

Nesta segunda-feira (23), primeiro dia das ações, foi tratado como dia comum pelas pessoas em situação de rua. Durante o período que a reportagem do POPULAR esteve no Cepal do Setor Sul, entre 16h40 e 17h35, 12 moradores de rua estavam reunidos no local. A percepção de todos foi de menor movimentação das pessoas nas ruas - por causa das recomendações para ficar em casa. O motivo, que é o novo coronavírus, foi tratado com indiferença pela maioria. “Isso não pega na gente, não. Estamos mais protegidos aqui do que muitos porque passam longe de nós. Única coisa que ouvimos falar é que não pode abraçar nem cumprimentar”, pontuou um dos integrantes do grupo, que pediu para não ser identificado.

“Na hora do almoço, quando tinha TV filmando aqui, nos deram comida, para falar que estão ajudando. Diferente, em relação aos dias anteriores, é que abriram os banheiros e liberaram a água nas torneiras”, afirmou outro do grupo, que se identificou como João e revelou viver nas proximidades do Cepal do Setor Sul há cerca de dois anos. Uma das duas mulheres do grupo, Maria (como pediu para ser chamada) pediu ajuda para receber doações de cobertores, colchões, calçados, roupas e qualquer material de limpeza.

“Temos de saber como vai se dar esse processo de acolhimento para ver em que condições vão estar esses moradores de rua, se estarão sendo devidamente cuidados ou estarão com risco de se contaminar. É necessário ter todos os cuidados relacionados à higienização, evitar aglomerações e demais questões que têm sido muito alertadas”, lembrou Boaventura Braz de Queiroz, médico infectologista do Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anaur Auad (HDT).

De acordo com a Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), todos os municípios do Estado contarão com o Fundo de Combate à Propagação do Coronavírus, que está na fase de arrecadação de recursos (até aqui, R$ 2,6 milhões foram arrecadados) e definição da estratégia de distribuição. A OVG promete iniciar as entregas, de forma que não gere aglomeração, a partir do momento que conseguir comprar uma quantidade expressiva de cestas básicas. O órgão disse ter dificuldades para encontrar fornecedores que tenham condições de atender grandes quantidades no momento.

A Semas de Aparecida de Goiânia informou que está elaborando um plano de ação para atendimento de população em situação de rua no município. De acordo com a Secretaria, a princípio, a equipe do Consultório de Rua da Secretaria Municipal de Saúde tem realizado busca ativa dos desabrigados para encaminhar ao Centro Pop (localizado no Setor dos Afonsos), que é ponto de atendimento diário para essa população. A partir desta quarta-feira (25), serão repassados kits de higiene pessoal, uma refeição e espaço para tomar banho e lavar roupas.

Já a Prefeitura de Anápolis, por meio das secretarias de Desenvolvimento Social e Saúde, informou que foram tomadas medidas urgentes de assistência voltadas à população em extrema vulnerabilidade social e que, atualmente, as pessoas em situação de rua estão em isolamento social na instituição Cepai Nupai - localizada na rua Elizabete, 17, Adriana Parque – com quartos equipados e toda a alimentação necessária durante a quarentena. Também estão recebendo orientações sobre a Covid-19, demonstrações de como lavar as mãos corretamente e de quais cuidados adotar, como evitar aglomerações. Além disso, equipes do Centro Pop e da Saúde Mental estão trabalhando conforme recomendação de emergência de Saúde Pública de Importância Internacional para controlar o contágio.

Secretaria tem canal para doações

Além dos abrigos e pontos de apoio, a Semas desenvolveu um banco de doações para receber roupas, calçados, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal.

As doações podem ser entregues na sede da Semas, na rua 25-A, no setor Aeroporto, das 8 às 18 horas, ou buscadas em casa.

“Quem não puder ou preferir não ir, pode entrar em contato pelo telefone 9.8458-6104, que uma equipe nossa irá, com máscara, assepsia para receber a doação, que será higienizada e separada com álcool 70%. Visamos arrecadar doações tanto para pessoas em vulnerabilidade social quanto para autônomos que estavam trabalhando, correndo atrás das necessidades e tiveram de parar de trabalhar momentaneamente e que possam ter dificuldade da subsistência”, frisou Mizair Lemes Júnior, secretário de Assistência Social de Goiânia.

O secretário destacou também a importância de parceria com ONGs e voluntários que queiram ajudar. Os interessados também podem entrar em contato pelo número de doação da Semas para maiores informações. (VM)