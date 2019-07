Cidades Medida cautelar do TCE suspende redução da taxa de vistoria veicular em Goiás Decisão tem validade até julgamento definitivo do processo, sem data ainda para acontecer

Os proprietários de veículos que precisaram passar por vistoria veicular em Goiás nos últimos dois dias levaram um susto ao pagar a taxa do serviço. Uma medida cautelar do Tribunal de Contas do Estado (TCE) do dia 10 de julho suspendeu a resolução normativa de maio deste ao da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos (AGR), que reduzia o...