O Jornal O Popular, com apoio do Hospital Israelita Albert Einstein de Goiânia, realiza nesta quarta-feira (20), 17h, webinar com o tema: Medicina do Futuro.

Especialistas debatem sobrem os aprendizados da pandemia e como a revolução do conhecimento acelerou mudanças importantes no dia a dia dos laboratórios, clínicas e hospitais. Também será apresentada as descobertas de novas técnicas e o uso de metodologias avançadas que já beneficiam milhares de pacientes. E o que virá a seguir?

A transmissão será ao vivo e gratuita pelo canal do Youtube do Jornal O Popular, e as pessoas podem interagir com perguntas pelo o chat.

A mediação será de Handerson Pancieri, apresentador da TV Anhanguera. E para esse debate enriquecer, grandes especialistas do assunto em Goiás e no Brasil.

Serviço:

Webinar: Medicina do Futuro - Os aprendizados da Covid-19 e os avanços no cuidado à saúde

Transmissão: Canal do Youtube do Jornal O POPULAR

Horário: 17 horas