Cidades Medicamentos vencidos são encontrados em Ingoh, diz secretário de segurança pública Rodney Miranda destaca nesta quinta-feira (12) que os remédios eram administrados para o tratamento de pacientes com câncer. Investigação faz parte da Operação Metástase

Foram encontrados pela Polícia Civil medicamentos para tratamento de câncer vencidos que estavam sendo administrados à pacientes do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh). A informação é do secretário de segurança pública de Goiás, Rodney Miranda. Ele relata que a descoberta foi feita a partir da ação realizada nesta quinta-feira (12) na sede do hospital, d...