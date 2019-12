Cidades Medicamentos vencidos para o tratamento de câncer são encontrados em Ingoh, diz secretário Rodney Miranda destaca nesta quinta-feira (12) que os remédios eram administrados em pacientes oncológicos. Investigação faz parte da Operação Metástase

Foram encontrados pela Polícia Civil medicamentos para tratamento de câncer vencidos que estavam sendo administrados à pacientes do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh). A informação é do secretário de segurança pública de Goiás, Rodney Miranda. Ele relata que a descoberta foi feita a partir da ação realizada nesta quinta-feira (12) na sede do hospital, d...