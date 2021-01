Cidades Medicamento tocilizumabe não melhora tratamento de pacientes graves de Covid-19, aponta estudo Coalizão Covid-19 afirma que droga usada para artrite não traz 'melhoria do estado clínico em 15 dias e pode aumentar a mortalidade'

O uso do medicamento para artrite tocilizumabe não trouxe benefícios ao tratamento de pacientes internados com quadros graves de Covid-19.​ A conclusão é de estudo da Coalizão Covid-19, aliança que reúne os hospitais Albert-Einstein, o HCor, Sírio-Libanês, Moinhos de Vento, Oswaldo Cruz e Beneficência Portuguesa de São Paulo, além do Brazilian Clinical Resear...