Cidades MEC veta promoção, adicional noturno e hora extra em universidades federais Orientação é barrar qualquer aumento de despesa; reitores já temem ações judiciais, pois dizem que medidas ferem direitos dos professores e funcionários

O Ministério da Educação (MEC) determinou às universidades e institutos federais de todo o País que não paguem aos professores horas extras, adicional noturno e até aumento de salário por progressão na carreira - ou qualquer ato que resulte no aumento de despesas com servidores ativos e aposentados. Os reitores afirmam que a determinação atinge diretamente as atividades d...