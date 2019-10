Cidades MEC vai liberar R$ 43 milhões para obras em 96 instituições federais Do total, R$ 14,3 milhões vão para concluir 54 obras com execução em 75% ou mais; o restante vai para outras 42 intervenções já iniciadas

O Ministério da Educação (MEC) vai liberar R$ 43 milhões para investimento em 96 construções em andamento em instituições federais de ensino. O recurso será liberado a partir desta quinta-feira (17). Do total, R$ 14,3 milhões vão para concluir 54 obras com execução em 75% ou mais. O restante vai para outras 42 intervenções já iniciadas, mas com porcentual menor ...