Cidades MEC quer incentivar universidades federais a buscar fontes de recursos no setor privado Programa deve envolver projetos de lei e consulta pública. Ideia é estimular a arrecadação de verba própria pelas universidades e a criação de fundos patrimoniais. Ministro nega que haverá cobrança de mensalidades

Em meio a uma crise orçamentária com as universidades federais, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, promete lançar nesta quarta-feira, 17, um programa que propõe formato alternativo de financiamento para o ensino superior público. Batizado de Future-se, o programa deve estimular captação de recursos próprios pelas instituições com doações e parcerias com empresas p...