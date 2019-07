Cidades MEC quer criar 108 escolas militares até 2023 Carta-compromisso apresentada pelo governo traz sete eixos estruturantes para melhoria da educação básica, como creches, mudanças no ensino médio e formação de docentes

O Ministério da Educação (MEC) lançou nesta quinta-feira, 11, uma carta-compromisso para melhorar a educação básica do País. Feita em parceria com Conselho Nacional de Secretários de Educação e União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (Undime), o texto traz sete eixos estruturantes, que passam por creches, mudanças no ensino médio e formação de docentes. E...